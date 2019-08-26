شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي اشرنا فيه الى تحرك السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير، فقد انخفض السهم لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 1.59 درهم، مخترقا القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.45 درهم كمستوى اول ثم 1.25 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.56 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.62 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط