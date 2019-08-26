شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) ينهي الجلسة عند ادنى مستوى -تحليل صباحي- 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، حيث اغلق عند مستوى 0.215 درهم، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح في الاجل القصير قد تصل الى 0.21 درهم كمستوى اول ثم 0.19 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.225 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.21 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.22 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط