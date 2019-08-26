شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 4.10 درهم، مستقرا بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 4.12 درهم، وهو ما يشير الى سيطرة القوى البيعية على تداولات السهم خلال الجلسة، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات بيع قد تصل الى مستوى الدعم 3.90 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.05 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.15 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط