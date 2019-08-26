شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يسجل ادنى مستوى شهرين -تحليل صباحي- 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 0.626 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم في شهرين، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 0.60 ثم 0.56 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.66 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.62 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.63 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط