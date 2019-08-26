شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يتحول الى الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 5.65 درهم ومستوى 5.50 درهم، فقد انخفض السهم مخترقا مستوى الأخير، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 5.46 درهم، وهو ما يشير الى تحول السهم الى الاتجاه الهابط على المدى القصير وإمكانية وصول السهم لمستوى 5.35 ثم 5.15 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.55 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.37 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.52 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط