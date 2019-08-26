شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة وبفجوة سعرية، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 4.09 درهم، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 3.90 درهم كمستوى اول ثم 3.65 درهم، وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.01 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.15 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط