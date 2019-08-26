شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.409 درهم، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 0.40 درهم، لينهي تداولات الجلسة اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.38 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.43 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.39 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.42 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط