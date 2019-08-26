شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يستعيد اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 16.02و ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 16.20 درهم، مما يشير الى سيطرة القوى البيعية على تداولات السهم في الاجل القصير، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 15.70 درهم كمستوى اول ثم 15.20 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16.40 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.86 درهم وبين مستوى المقاومة هو 16.18 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط