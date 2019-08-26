الدولار يتراجع أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

أسعار العملات الأجنبية اليوم، الاثنين 26 أغسطس 2019، شهدت ارتفاعا ملحوظا، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزى المصرى. وسجل الدولار نحو 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، متراجعا نحو قرشين بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 18.41 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع مرتفعا 10 قروش. وبلغ سعر الجنيه الإسترلينى نحو 20.29 جنيه للشراء و20.41 جنيه للبيع مرتفعا 22 قرشا. بينما سجل الفرنك السويسري نحو 16.95 جنيه للشراء و17.06 جنيه للبيع، مرتفعا 16 قرشا، سجل 100 ين ياباني نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع مرتفعا 16 قرشا.

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