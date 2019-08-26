تعتزم وزارة النقل شراء 32 قطار مكيفا جديدا لصالح الخط الأول و6 قطارات مكيفة جديدة لخدمة الخط الثانى ضمن خطة تحديث قطاراتهما وذلك وفقًا لما ذكره موقع "اليوم السابع".
وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إنه تم التعاقد فعليا على شراء 32 قطارا مكيفة تعمل بأحدث التكنولوجيا فى العالم بتكلفة قدرها 317.8 مليــون يــورو و640 مليون جنيه ستعمل فى المرحلتين الرابعة والثالثة من الخط الثالث للمترو بجانب الـ 8 قطارات العاملة حاليا بالمرحلتين الأولى والثانية من الخط الثالث، لافتة إلى أنه وزارة النقل تخطط لشراء 32 قطارا مكيفا جديدا آخرين لصالح الخط الثالث، حيث أن جميع قطارات الخط الثالث التى يتم التعاقد عليها مكيفة.
وأضافت المصادر أنه إنهاء إجراءات شراء الـ 32 قطار المكيفين المخطط شراءها لصالح الخط الأول ضمن خطة تحديث أسطول قطاراته التى تعمل فى الخدمة منذ بداية تشغيله والمرتبطة بتوافر التمويل الذى يغطى تكلفتها، حيث تسعى وزارة النقل بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للحصول على قروض دولية حكومية تغطى تكلفة شراء هذه القطارات، لافتا إلى أن نفس الأمر بالنسبة للقطارات الـ 32 المخطط شراءها لصالح الخط الثالث للمترو.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النقل تعتزم شراء 38 قطارا مكيفا للخط الأول والثانى للمترو بـ15 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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