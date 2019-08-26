أسهم أدنوك للتوزيع موافقة للشريعة الإسلامية

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADNOCDIST)، (ISIN: AEA006101017)، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، أنها قد حصلت على شهادة تصنيف توافق أسهمها مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفحص المسحي الذي أجرته لجنة المصارف الإسلامية الموحدة للتقييم الشرعي للأسهم لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تتيح هذه الشهادة لشركات الوساطة المالية التابعة للبنوك الإسلامية إمكانية تداول أسهم شركة أدنوك للتوزيع.

وتعليقاً على حصول أسهم الشركة على هذه الشهادة، قال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: " تمهّد هذه الشهادة الطريق لمساهمينا الحاليين والمستقبليين الذين يفضلون التعامل وفقاً لأحكام الشريعة للاستثمار في شركة أدنوك للتوزيع، مما يوسّع قاعدة مستثمرينا ويسهم في زيادة نسبة سيولة أسهمنا".

جدير بالذكر أن شركة أدنوك للتوزيع كانت قد سجلت نتائج مالية قوية خلال النصف الأول لهذا العام، بما في ذلك ارتفاع معدّل صافي الأرباح السنوي بنسبة 4.3%، بينما سجّلت التدفقات المالية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها النفقات الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي.

وكانت شركة أدنوك للتوزيع قد أعلنت عن تعديل إيجابي في سياسة توزيع الأرباح في شهر أبريل، وتعكس السياسة الجديدة زيادة في توزيعات أرباح العام 2019 بنسبة 63% لتبلغ (2.39 مليار درهم)، وبنسبة 75% للعام 2020 (2.57 مليار درهم) مقارنة بتوزيعات الأرباح للعام 2018. وتتوقع الشركة دفع أرباح مرحلية (تمثل نصف توزيعات الأرباح للعام 2019) بقيمة 1.194 مليار درهم في شهر أكتوبر من هذا العام، رهنًا بموافقة مجلس الإدارة.