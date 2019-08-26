"ماج للتطوير" تعلن عن تعيين المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية لبناء المرحلة...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت ماج للتطوير، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ماج القابضة، عن تعيين المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المحدودة، لبناء المرحلة الأولى من مشروعها الضخم "ماج سيتي". وتم توقيع على العقد البالغة قيمته 500 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد على 1.8 مليار درهم، خلال حفل أقيم في مقر الشركة الصينية في العاصمة بكين، وحضره موفق أحمد القداح، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة ماج القابضة وشركة ماج للتطوير، كما حضره وداي هيجن، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المحدودة ، إلى جانب أعضاء الإدارة العليا من الشركتين.

وتم توقيع كل من الرئسين التنفيذين للشركتين اتفاقية (المرحلة الأولى) بقيمة ٥٥٠ مليون درهم امارتي وفي الوقت نفسه، وقعت على خطاب نوايا لمشروع ماج سيتي ومتابعة بناء جميع المراحل الاخرى بقيمة ١٫٣٨٠ مليار درهم مع ذراع التطوير العقاري لمجموعة ماج القابضة.

ويقع "ماج سيتي" في منطقة "الميدان 7" في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، وهو موقع استراتيجي لقربه من مطار دبي الدولي وداون تاون دبي ومركز دبي العالمي ومشروع خور دبي كريك هاربور . ويوفر المشروع 5,100 وحدة من الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وصالة، و 694 وحدة تاون هاوس من غرفتين وصالة و ثلاث وأربع غرف وصالة. و قد صممت الوحدات جميعها لتوفير مساحات معيشة بجودة عالية وتقينة عالية وبمساحات خضراء وملاعب كرة السلة وكرة القدم ومراكز صحية ورياضة داخلية وخارجية على مساحة 25,000 قدم مربع ومسابح للأطفال والكبار ومركز متخصص للأطفال ومحلات تجزئة حيث ان مرافق مصممة ومدروسة من اهم الاستشارين على مستوى العالم ويقدم مشروع ماج سيتي أسعار معقولة و منافسة في المنطقة في واحدة من المناطق المستقبلية المهمة في المدينة ( منطقة ميدان الحي السابع) ضمن مدينة محمد بن راشد ، ويتوقع أن يحقق المشروع عائدًا كبيرًا، فضلاً عن الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات خلال السنوات القادمة لزيادة الطلب على العقارات الواقعة ضمن مجمعات راقية.

وفي معرض تعليقه على هذا المشروع، قال طلال موفق القداح: "يسعدنا الإعلان عن تعيين المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية لبدء أعمال الإنشاءات في " ماج سيتي"، حيث جاء هذا القرار بعد دراسة متأنية. وعلى ضوء ما تتمتع به من قدرات هائلة، فإن ذلك سيساعدها على إنجاز مشروعنا في الوقت المحدد، والالتزام بمعايير الجودة العالية التي نعد بها عملاءنا في "ماج سيتي". إن هذا المشروع يعتبر فريدًا من نوعه، لما يتسم من تصميم متميز ضمن لنا الفوز بالعديد من الجوائز الدولية عن فئة أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في المنطقة . إننا في ماج للتطوير نؤكد على التزامنا إزاء الارتقاء المتواصل برضا المقيمين في كافة مشاريعنا، مع حرصنا التام على تعيين أفضل المقاولين، والعمل مع شركاء متميزين، للوفاء بوعدنا وترجمة غايات نهجنا الذي يتخذ من عملائنا محور تركيزنا، وإلهامهم ورفع سقف طموحاتهم لتوقع المزيد في كل ما نقوم به".

Advertisements

من جهته، قال داي هيجن في حفل التوقيع: يوجد لدينا اهتماما كبيرا بسوق الشرق الأوسط". "في الوقت الحالي ، تبلغ القيمة الإجمالية للعقود المنفذة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق ودول أخرى حوالي 3.2 مليار دولار. جميع الموظفين والعمال ما يقرب من 20،000 ،هذه العقود تشمل الإسكان والبنية التحتية والصناعات البتروكيماوية والكيميائية.حيث نعمل حاليًا على 329 مشروعًا قيد الإنشاء ، بقيمة إجمالية تقارب 50 مليار دولار أمريكي. تتوزع مشاريعنا بشكل رئيسي في أكثر من 60 دولة ومنطقة مثل روسيا وإندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وباكستان وكازاخستان. إننا على ثقة من قدراتنا على إنجاز " ماج سيتي" بأعلى معايير الجودة، كما أنه من دواعي سرورنا العمل مع ماج للتطوير العضو في مجموعة ماج القابضة التي تعد من أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة والسادس على مستوى الشرق الأوسط ". ويوافق هذا العام أيضًا الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات العربية المتحدة. مما يسكب هذه المناسبة أهمية كبيرة لربط الماضي والمستقبل، وتوقيع مشروع "ماج سيتي" مع مجموعة ماج القابضة وماج للتطوير هو تنفيذ شراكة استراتيجية شاملة بين الصين والإمارات العربية المتحدة

يشار إلى أن "ماج سيتي" يعدّ واحدًا من المشاريع المتميزة لشركة ماج للتطوير، وتضم شققًا ووحدات تاون هاوس تعتمد في تصميمها وتشييدها على أعلى المعايير والمواصفات الفنية العالمية. وسيقدم المشروع حزمًا استثمارية متنوعة، إلى جانب خطط دفع جذابة، تتوافق تمامًا مع متطلبات السوق، بعد أن تمت دراسة مختلف جوانبها لضمان الاستدامة الاجتماعية والمالية، وطرحها برسوم خدمات فعالة وعوائد مجزية.

وبالإضافة إلى المنازل التي تمتاز بتصميمها الجميل، سيستفيد المقيمون من النادي الرياضي، إضافة إلى وجودة صالة مخصصة للنساء ومقهى وحمام سباحة للكبار، وآخر مخصص للأطفال، ومنطقة لعب داخلية، بالإضافة إلى مساحات داخلية وخارجية لإقامة الحفلات داخل المشروع. كما يضم ​​"ماج سيتي" مرافق عامة تبلغ مساحتها 48,000 متر مربع، بما في ذلك العيادة الخاصة، والحضانة والمسجد، وما يقرب من 8,000 متر مربع مخصصة لمساحات التجزئة، و 84,211 مترًا مربعًا من الحدائق العامة والمناطق الخضراء المزودة بمسارات للجري وركوب الدراجات الهوائية.