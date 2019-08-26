«التوترات العالمية» تدفع بمؤشرات الأسهم نحو الأحمر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود



أغلقت أسواق الأسهم في المنطقة الحمراء، في جلسة مطلع الأسبوع، متأثرةً بسلوك المستثمرين السلبي الذي جاء نتيجة لتزايد التوترات العالمية والإقليمية لاسيما حرب تبادل الرسوم بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أثار حفيظة المستثمرين، ما انعكس على البورصات العالمية التي نزفت خلال جلسات الأسبوع الماضي. وغطى اللون الأحمر، معظم الأسهم المتداولة في سوقي دبي وأبوظبي، لكن الأسواق تجنبت «الهلع البيعي» لعدم وجود سيولة قوية، تهبط بالأسواق، إنما ردات فعل من المستثمرين تجاه التراجعات العالمية.

بقيت السيولة في المستويات التي شهدتها خلال الجلسات الماضية، حيث وصل إجمالي التداولات في السوقين إلى 330.2 مليون درهم، منها 196.8 مليون في أبوظبي، و133.4 مليون في دبي، فيما بلغت الكميات المتداولة نحو 159.3 مليون سهم، منها 76.2 مليون في أبوظبي، و83.08 مليون في دبي.

الأحمر يغطي المؤشرات القطاعية

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انخفض مؤشر سوق دبي المالي 1.92%، فاقداً 53.2 نقطة، ليغلق عند مستوى 2715.68 نقطة، ليخرج المؤشر بذلك من تحركاته العرضية التي سجلها خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وغلب اللون الأحمر على إغلاقات جميع المؤشرات القطاعية، خاصة العقار، والتي تراجعت بنسب متفاوتة، متأثرة بتراجع شبه جماعي للأسهم المدرجة.

وانخفض مؤشر العقار 3.05%، مع تراجع جميع أسهم القطاع، باستثناء استقرار «إعمار مولز»، فيما كان «إعمار العقارية» ثاني أكبر الخاسرين في المؤشر، الأمر الذي أعطى إشارات سلبية لبقية الأسهم، حيث انخفض السهم 4%، متخلياً عن مستوى 5 دراهم، ليغلق عند 4.8 درهم، وسط تداولات بلغت قيمتها 41.7 مليون درهم.

ورغم السيولة الضعيفة التي شهدتها أسهم القطاع، إلا أن «إعمار للتطوير»، انخفض 2.62% إلى 4.09 درهم، بتداول 2.3 مليون درهم، و«داماك» 1.92% إلى 0.921 درهم، و«ديار» 2.46% إلى 0.317 درهم، و«الاتحاد العقارية» 2.06%، و«أرابتك» 4.22%.

وانخفض مؤشر البنوك 1.12%، متأثراًَ بالإغلاق الأحمر، لجميع أسهم القطاع، وخاصة «دبي الإسلامي» الذي انخفض 1.57% إلى 5.03 درهم، بتداول 35.3 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 0.87% إلى 11.45 درهم، و«مصرف عجمان» 2.69% إلى 0.942 درهم، كما تراجع «جي إف إتش» 0.57% إلى 0.873 درهم.

وتراجعات جميع الأسهم الرئيسية في قطاع الاستثمار، حيث انخفض «دبي للاستثمار»1.52% إلى 1.3 درهم، و«سوق دبي المالي» 3.89% إلى 0.865 درهم، و«شعاع كابيتال» 3.62% إلى 0.933 درهم. وفي قطاع السلع، انخفض «دي إكس بي إنترتينمنتس» بنسبة 5.29% إلى 0.215 درهم، وسط سيولة ضعيفة جداً بلغت 1.3 مليون درهم.

كما طال الانخفاض قطاع النقل الذي تراجع 1.8%، مع انخفاض «آرامكس» 2.38% إلى 4.1 درهم، و«العربية للطيران» 0.83% إلى 1.2 درهم، و«الخليج للملاحة» 2.77% إلى 0.772 درهم.

تراجع شبه جماعي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.41% إلى 4968.16 نقطة، بضغوط من تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، وخاصة «البنوك» المؤشر القطاعي الرئيسي الذي انخفض بنسبة 1.42%، إضافة إلى تراجع كل من «العقار» 3.9% و«الاتصالات» 1.35%، و«الطاقة» 1.09%، و«الاستثمار الخدمات المالية» 2.16%.

وتأثر السوق، بتراجع قياديات البنوك، وخاصة سهم «أبوظبي التجاري» الذي انخفض 2.57% إلى 7.95 درهم، بتداول 25.2 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي الأول» 1.33% إلى 14.82 درهم، بتداول 24 مليون درهم، إلى جانب تراجع «أبوظبي الإسلامي» 2.01% إلى 4.88 درهم.

وتراجع سهم «الدار العقارية» بنسبة قوية بلغت نحو 4.11% إلى 2.1 درهم، حيث تصدر الشركات الأكثر تداولات في السوق، بعدما شهد نحو 37.5 مليون درهم.

وخالف سهم «طاقة» تحركات السوق، ليقفز بنسبة 6.67% إلى 0.80 درهم، فيما تراجع «دانة غاز» 2.63% إلى 0.962 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 1.49% إلى 2.64 درهم.

أما في قطاع الاتصالات، فتراجع سهم «اتصالات» 1.35% إلى 16.02 درهم، بتداول 19.8 مليون درهم. أما قطاع الاستثمار، فشهد تراجع كل من «إشراق» بنسبة 1% إلى 0.400 درهم، و«الواحة كابيتال» 2.91% إلى درهم واحد.

كما ارتفع «العالمية القابضة»، مسجلاً رابع أعلى ارتفاع في السوق، بنسبة 5.16% إلى 2.65 درهم، كما شهد السهم سيولة قوية بلغت 32.2 مليون درهم. وسجل المستثمرون الأجانب غير العرب في السوقين، محصلة بيعية بنحو 68 مليون درهم، منها 17.3 مليون درهم في دبي، و50.6 مليون درهم في أبوظبي، حيث بلغت مشترياتهم في السوقين نحو 23.67 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 91.5 مليون درهم.

وفي المقابل، سجل المواطنون، محصلة شرائية بنحو 76.5 مليون درهم، منها 25.3 مليون درهم في دبي، و51.15 مليون درهم في أبوظبي، نتيجة لمشتريات في السوقين بنحو 263 مليون درهم، ومبيعات بنحو 186.4 مليون درهم.

وسجل الخليجيون، محصلة بيعية، بنحو 16.7 مليون درهم، فيما سجل العرب، محصلة شرائية بنحو 8.1 مليون درهم.

وغلب البيع على سلوك المؤسسات، حيث سجلت محصلة بيعية بنحو 97.8 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 135.9 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 233.7 مليون درهم.