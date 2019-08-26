انضمام 4 شركات تكنولوجيا لمختبر «أبوظبي العالمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انضمت أربع شركات ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية إلى الدورة الرابعة من المختبر التنظيمي. لسوق أبوظبي العالمي وشملت الشركات المحلية والعالمية الأربع «دي إيه بي آي»، و«بوينت تشيك آوت» من الإمارات، و«جبريل نتورك» من سويسرا، و«إيكوفوليو» من لوكسمبورج، وتم اختيارها من أصل 14 طلب مشاركة من شركات توفر حلولاً جاهزة لدخول السوق في مجالات متعددة منها التمويل المستدام واقتصاد واجهات الربط البرمجي الآلية، وسيتم اختبارها في أبوظبي والسوق الإماراتية عموماً.

كما أعلن سوق أبوظبي العالمي عن تخرّج شركتي «ناو موني» و«بيبل» من برنامج المختبر التنظيمي، ونجاحهما في تطبيق حلول جديدة في السوق. وتعد الشركتان من الشركات الناشئة التي تأسست في الإمارات، ومن أولى الشركات التي انضمت لمبادرة المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «نرحّب بانضمام الدفعة الجديدة من الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية إلى المختبر التنظيمي. كما يسرنا تخريج الشركات المحلية المبتكرة في القطاع مثل «ناو موني» و«بيبل» من برنامجنا، ومساعدتها على تحقيق النجاح على المستويين المحلي والعالمي؛ كونها توفر حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات في العالم الحقيقي».

بدوره يسعى سوق أبوظبي العالمي إلى دعم نمو هذه الشركات، ويساعدها على تحقيق النجاح في مسيرتها وتطلعاتها المهنية. ولطالما كان السوق منصة فاعلة لمساعدة الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية على الابتكار، ومساعدتنا كجهات تنظيمية على التكيف وإعادة صياغة وتحديث المتطلبات التنظيمية.