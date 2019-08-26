دبي تستضيف معرضاً للسجائر الإلكترونية يونيو 2020

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف دبي فعاليات المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو/ حزيران 2020 في مركز دبي التجاري العالمي والذي يعد الأول من نوعه في الدولة.

ويوفر المعرض للمصنعين فرصة لاستعراض المنتجات أمام الآلاف من تجار التجزئة والجملة والموزعين والمستهلكين من جميع أنحاء العالم وسيخصص اليومان الأولان من الفعالية للمشترين من الشركات.

سيقام على هامش المعرض مؤتمر «مستقبل السجائر الإلكترونية» ويشارك أكثر من 50 خبيراً في النقاشات حول الابتكار والأنظمة ومستقبل القطاع.(وام)

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