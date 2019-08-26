91 % نسبة تجديد الرخص بمنطقة عجمان خلال النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

ارتفع عدد الشركات العاملة بمنطقة عجمان الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.23% ليصل إلى ما يناهز 8000 شركة متنوعة النشاطات.

على صعيد آخر، وصلت نسبة تجديد الرخص وخلال ذات الفترة إلى 91% حيث جاءت مكاتب الأعمال في الطليعة تلتها المكاتب الذكية والمخازن. وتنوعت نشاطات تلك الرخص حيث شملت التجارة الإلكترونية، التجارة العامة، والرخص الصناعية.

وفقاً للتقارير الصادرة من غرفة عجمان فإن منطقة عجمان الحرة ساهمت بنسبة 32% و60% من إجمالي التصدير وإعادة التصدير بالإمارة خلال النصف الأول 2019 ما يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه شركات المنطقة الحرة في النهوض باقتصاد إمارة عجمان.

يذكر أن منطقة عجمان الحرة أضحت وجهة مفضلة لكثير من مستثمري الإمارات، المنطقة والعالم نظراً لما تقدمه من مزايا لأصحاب الأعمال على مختلف مستوياتهم، كما تحرص المنطقة على المشاركة في المعارض والمؤتمرات المعنية بالأعمال والاستثمار داخل الدولة وخارجها بما في ذلك الهند، روسيا والصين. تتميز منطقة عجمان الحرة بموقعها الرائد والذي سهل الوصول إليه، قربها من الموانئ البحرية، وعدم خضوعها للضرائب، أضف إلى ذلك ابتكاراتها المتواصلة لتأسيس الأعمال وإدارتها وتجلى ذلك خلال عمليات التحول الرقمي التي أجرتها المنطقة على مدار الشهور الستة الماضية.

وقالت فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: تُظهر تلك الأرقام حول أداء المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري أننا في الاتجاه الصحيح نحو تسهيل الأعمال وإدارتها وبالتالي استقطاب مزيد من المستثمرين. ومن بين المزايا التي طرحناها مؤخراً التطبيق الإلكتروني والمنصة الإلكترونية حيث يساعدان المستثمرين على متابعة وإدارة مشروعاتهم التجارية من أي مكان في العالم. نواصل العمل بكل جدِ لجعل الابتكار إحدى الركائز المهمة ضمن عمل المنطقة الحرة وبالتالي استقبال مزيد من الاستثمارات والشركات. وأود الإشارة إلى أننا شهدنا خلال النصف الأول من العام تقدم عدد من الشركات بطلبات توسع ما يؤشر إلى الازدهار الذي تشهده تلك المشاريع. ومن جانبنا فإننا سنواصل تقديم الدعم للشركات الجديدة والقائمة بالمنطقة ومساعدتها على تحقيق أهدافها التجارية بكل يسر.