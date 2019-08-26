«أبوظبي الأول»: ادعاءات مركز قطر للمال باطلة ومزيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

جدد بنك أبوظبي الأول، أمس رفضه لزيف ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال، مؤكداً أنها باطلة.

وقال البنك في بيان: «كما أوضحنا سابقاً؛ فإن ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال في محاكم مركز قطر للمال هي ادعاءات باطلة، وتم إصدارها تزامنًا مع قرار دولة الإمارات ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي ادعاءات يرفضها بنك أبوظبي الأول بشكل قطعي».

ويؤكد البنك التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها. وعلى الرغم من زيف ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إلا أن بنك أبوظبي الأول بذل الكثير من المساعي للتعامل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال لحل هذه المسألة؛ حيث قدم كافة المعلومات التي طلبت منه بموجب قرار مركز قطر للمال، وإن أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات هي باطلة.

وأبلغ بنك أبوظبي الأول هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتاريخ 19 يونيو/‏حزيران 2019 قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في مركز قطر للمال، وإغلاق هذا الفرع بشكل دائم. ويقوم البنك حالياً بالإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات الفرع بشكل منظم؛ وذلك عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم المركز، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر.