120 عارضاً من 16 دولة في «يوروتير» أبوظبي 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «يوروتير» المعرض العالمي المتخصص في الثروة الحيوانية وإدارة المواشي، عن إطلاق الدورة الأولى من معرض «يوروتير الشرق الأوسط» بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر/‏‏‏ أيلول 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويشكل المعرض الذي أعلن مؤخراً اختيار السعودية ضيف شرف، تجمعاً فريداً من نوعه لمربي الثروة الحيوانية وأصحاب المزارع والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني في الدولة والمنطقة، وسيتم عرض بعض من أفضل سلالات الأبقار والأغنام «الضأن والماعز» المحلية والعالمية ذات الخصائص الإنتاجية العالية بجانب العروض الحية والمزادات والمسابقات لهذه السلالات، فضلاً عن استضافة نخبة من كبار مربي ومنتجي السلالات الأكثر انتشاراً في المنطقة لمشاركة تجاربهم مع الحضور من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية المصاحبة للمعرض طوال أيامه الثلاثة.

ومن المقرر أن يشهد معرض «يوروتير الشرق الأوسط» مشاركة أكثر من 120 عارضاً يمثلون 150 شركة من 16 دولة كما سيتخلله تنظيم مسابقة تعد الأولى من نوعها في معرض متخصص للثروة الحيوانية بالدولة لسلالات الأغنام «الضأن والماعز» الأكثر انتشاراً محلياً لاختيار أفضلها من ناحية إنتاجية اللحوم والألبان واللذين يعدان الغرض الرئيسي للتربية في الدولة والمنطقة.

ويتيح المعرض للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والتعرف إلى آخر تقنيات الإنتاج من مدخلات ومنتجات ومعدات متخصصة تغطي كل المراحل الإنتاجية وسيستفيد زوار المعرض من الخصومات الكبيرة التي تقدمها الشركات المشاركة على معروضاتها من الأعلاف والمكونات الغذائية والمنتجات البيطرية والكسارات والخلاطات.

وسيتم في اليوم الثاني من المعرض تنظيم المؤتمر الدولي لمعرض «يوروتير الشرق الأوسط للثروة الحيوانية» بإشراف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ودعم من المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في كل مجالات الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان من الهيئة والمؤسسات التعليمية المحلية وبيوت الخبرة والمنظمات العالمية، حيث يسلطون الضوء من خلال أوراق عملهم على آخر المستجدات والتطورات في نظم التربية ونقل الحيوانات ودرء وتقليل آثار المناخ في الحيوانات المنتجة والرفق بالحيوان.وقال سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الشريك الاستراتيجي لمعرض «يوروتير الشرق الأوسط» إن إطلاق هذا المعرض يكتسب أهمية خاصة لنا باعتبارنا الجهة المسؤولة عن تطوير والنهوض بقطاع الزراعة في إمارة أبوظبي .(وام)