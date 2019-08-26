6 معارض و12 مذكرة تفاهم و9 دورات نظمها «سيدات أعمال عجمان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كشفت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن المجلس نظم خلال النصف الأول من العام الجاري 9 دورات وورش عمل، ونظم وشارك في 6 معارض، ووقع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، واستهدفت ورش العمل عضوات المجلس والسيدات المقبلات على تنفيذ مشاريع خاصة حيث تنوعت ورش العمل حول التسويق ودراسات الجدوى وإدارة الجودة وغيرها من المقومات الخاصة بنجاح المشاريع.

وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، أن مجلس سيدات أعمال عجمان يعمل على تنظيم جملة من المعارض وكذلك المشاركة في المعارض المتنوعة خارج الإمارة بهدف تفعيل قنوات ربط سيدات الأعمال وعضوات المجلس بالمجتمع المحلي بما يدعم عضوات المجلس ويذلل العقبات التي تواجه سيدات الأعمال في تسويق منتجاتهن، بحيث نظم وشارك المجلس في 6 معارض خلال النصف الأول من العام 2019.

وأشارت إلى أن مجلس سيدات أعمال عجمان يولي تعاونه مع كافة الجهات الحكومية والخاصة أهمية كبيرة لزيادة استفادة عضواته من الخدمات الموجهة، حيث وقع المجلس 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ بداية العام 2019.

وأكدت على جهود مجلس سيدات أعمال عجمان في استحداث خدمات ومبادرات جديدة تواكب تطلعات عضوات المجلس وتساهم في الارتقاء بمشاريع ومنتجات سيدات الأعمال.