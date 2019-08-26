شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليار للمرحلة الأولى من «ماج سيتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت «ماج للتطوير»، عن تعيين المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المحدودة، لبناء المرحلة الأولى من مشروعها «ماج سيتي». وتم توقيع العقد البالغة قيمته 500 مليون دولار أي ما يزيد على 1.8 مليار درهم، خلال حفل أقيم في مقر الشركة الصينية في العاصمة بكين، وحضره موفق أحمد القداح، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة «ماج القابضة» وشركة «ماج للتطوير»، كما حضره وداي هيجن، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المحدودة.وتم توقيع كل من الرئيسين التنفيذيين للشركتين اتفاقية (المرحلة الأولى) بقيمة 550 مليون درهم وفي الوقت نفسه، وقعت على خطاب نوايا لمشروع «ماج سيتي» ومتابعة بناء جميع المراحل الأخرى بقيمة 1.38 مليار درهم مع ذراع التطوير العقارية لمجموعة «ماج القابضة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1.8 مليار للمرحلة الأولى من «ماج سيتي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.