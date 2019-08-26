«صندوق خليفة» يطلع على أفكار رائدات أعمال المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استقبل صندوق خليفة لتطوير المشاريع ممثلاً في رئيسته التنفيذية بالإنابة موزة عبيد الناصري، ورؤساء الإدارات والأقسام، 15 فتاة شابة من المشاركات في المخيم الصيفي الذي أقامه صندوق خليفة في يوليو الماضي. جاءت الزيارة في إطار الدعوة التي وجهها الصندوق للفتيات من أجل الاطلاع على تجاربهن والاستماع إلى أفكارهن التي شاركن بها، خلال فعاليات وورش عمل المخيم الصيفي.

حرصت الناصري خلال الزيارة على الاستماع إلى آراء الفتيات والدروس المستفادة التي خرجن بها، بعد المشاركة في المخيم الصيفي، كما أتيحت للفتيات الفرصة للاستفسار أكثر عن ريادة الأعمال وسبل تشجيع ودعم أفكارهن في هذا المجال.

من جانبهن، أكدت الفتيات أن المخيم الصيفي كان بمثابة فرصة قيمة لتطوير وتنمية مهاراتهن، من خلال ورش العمل النظرية والعملية التي وفرها المخيم والتي أتاحت لهن عرض أفكارهن ومشاريعهن بشكل مفصل.

يذكر أن المخيم الصيفي للفتيات الذي عقدت فعالياته في معهد التكنولوجيا التطبيقية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، هو أحد مبادرات صندوق خليفة الرامية إلى غرس روح ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين شريحة الشباب وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل.