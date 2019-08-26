المؤشر السعودي يهبط 2.4% وسط ضعف عالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت معظم أسواق الشرق الأوسط، أمس الأحد، وسط أحجام تداول هزيلة، تحاكي تهاوياً في الأسهم العالمية الأسبوع الماضي تحت وطأة انخفاض أسعار النفط.

وكان المؤشر السعودي الأسوأ أداء؛ حيث فقد 2.4% إلى 8242 نقطة، وفيما هبط مؤشرا الكويت 1.7% إلى 6496 نقطة، وعمان 0.2% إلى 3980 نقطة، في حين استقر مؤشر البحرين عند 1534 نقطة.

وكان المؤشر السعودي متأثراً بقطاعي البنوك والبتروكيماويات. وتراجعت سائر أسواق المنطقة أيضاً، عدا مصر والبحرين، حيث استقرتا دون تغير يذكر.

وكان سهم مصرف الإنماء الإسلامي من بين الأسوأ أداء في السعودية، وفقد 4%. وفي وقت سابق من الشهر، أعلن البنك ارتفاع صافي ربح الربع الثاني من العام 12%.

وفي قطاع البتروكيماويات، تعرض سهم كيان السعودية للبتروكيماويات لخسارة حادة بانخفاضه 3.9%، في حين فقد سهم سابك القيادي 2.5%.

وقالت أرقام كابيتال في مذكرة اليوم، إنها تتوقع بعض الضعف في سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع مع إتمام «إم إس سي آي» لمؤشرات الأسواق المرحلة الثانية من ترقيتها السوق السعودية إلى وضع السوق الناشئة.

وقالت الشركة: «نتوقع تدفقات خاملة في حدود 6.8 مليار دولار على السعودية في إطار المرحلة الثانية من إدراج السوق الناشئة، لتصل السعودية إلى وزنها الكامل. لكن يبدو أن تداول المؤشر السعودي انتهى تقريباً، حيث رأينا بالفعل في الآونة الأخيرة ضغوط بيع كبيرة، ونتوقع أن نرى بعض الضعف في التعاملات هذا الأسبوع».(رويترز)