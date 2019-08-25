شكرا لقرائتكم ترامب نادم على عدم رفع الرسوم الجمركية أكثر على الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بياريتس (فرنسا) - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 25 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 25 أغسطس 2019 / 18:14

أعلن البيت الأبيض اليوم (الأحد) أن الندم الذي عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب التجارية بين بلاده والصين، يعني ببساطة أنه نادم على أن الحرب لم تكن أقسى مما هي عليه وليس أنه نادم على شنّ هذه الحرب.



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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام: "سُئل الرئيس عما إذا كان يرغب في تغيير موقفه بشأن تصعيد الحرب التجارية مع الصين. وفُسّرت إجابته بشكل سيء". وأضافت "ردّ الرئيس ترامب بالإيجاب لأنه نادم على عدم رفعه الرسوم الجمركية بشكل أكبر". وفي وقت سابق الأحد، أبدى ترامب مؤشراً على أنه يمكن أن يخفف من حدة موقفه. وقال "فكرت مرتين بكل المواضيع".

وتصاعدت الحرب التجارية الصينية الأميركية منذ أن فرض ترامب أول رسوم على الصلب والألمنيوم في آذار (مارس) 2018. وأعلنت بكين الجمعة فرض رسوم جمركية رداً على الإجراءات الأميركية على ما قيمته 75 بليون دولار من السلع الأميركية. وردت واشنطن برفع قيمة الرسوم الجمركية على ما يساوي 250 بليون دولار من السلع الصينية من 25 إلى 30 في المئة.

كذلك، سترفع قيمة الرسوم الجمركية على ما تبقى من السلع الصينية التي تساوي قيمتها 300 بليون دولار من 10 إلى 15 في المئة. وتوعدت بكين من جهتها السبت بأن واشنطن "ستواجه عواقب" هذه "المضايقات".

وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مخاوف من انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وكثف قادة دول مجموعة السبع في قمة بياريتس في فرنسا دعواتهم للتهدئة في هذا الصدد.