شكرا لقرائتكم مؤشر البحرين يواصل الصعود لليوم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 25 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 25 أغسطس 2019 / 18:12

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الأحد)، ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، وارتفع بنسبة 0.012 في المئة تعادل 0.19 نقطة، صعودا الى 1533.79 نقطة في مقابل 1533.60 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 14.70 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.33 في المئة ما يعادل 2.49 نقطة الى 747.32 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 9.21 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 1.68 مليون سهم في مقابل 2.61 مليون اليوم السابق بنسبة 35 في المئة، بينما ارتفعت القيمة المتداولة الى 443 ألف دينار في مقابل 439 ألف اليوم السابق بنسبة 0.81 في المئة، نفذت من خلال 59 صفقة في مقابل 74 صفقة بتراجع 20 في المئة تعادل 15 صفقة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.63 بليون دينار بتراجع 2.1 مليون نسبتها 0.02 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت 4 شركات، وهبطت 5 شركات، واستقرت 4 شركات أخرى.

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وعاود قطاع الخدمات تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 277 ألف دينار بحريني، شكلت 63 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.11 مليون سهم، نفذت من خلال 38 صفقة.

وتصدر سهم بتكلو الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 193 الف دينار، نسبتها 44 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 501 ألف سهم، نفذت من خلال 12 صفقة.

وحل سهم الأهلي المتحد ثانيا بسيولة 108 ألاف دينار، نسبتها 24 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 311 ألف سهم.