شكرا لقرائتكم تراجع مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة يوما ثالثاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 25 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 25 أغسطس 2019 / 18:01

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأحد) ارتفاعا في معدلات الاداء مقارنة باليوم السابق، إذ صعدت الكمية المتداولة 27 في المئة الى 135 مليون سهم في مقابل 107 ملايين، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 26 في المئة الى 6397 صفقة في مقابل 5095 صفقات لليوم السابق، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة الى 29 مليون دينار في مقابل 23 مليونا لليوم 26.3 في المئة.



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تزامن ذلك تراجعا في مؤشرات البورصة الثلاثة لليوم الثالث على التوالي، وجاءت نسب الهبوط متباينة، وسجل مؤشر السوق الرئيس أقل خسارة بلغت 0.93 في المئة تعادل 44 نقطة هبوطا الى 4756 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 1.52 في تعادل 91 نقطة الى 5909 نقاط، فيما هبط مؤشر السوق الأول الى 6496 نقطة مسجلا اكبر خسارة 1.72 في المئة.

وبالنظر الى أبرز الأسهم في جلسة اليوم، نجد تحقيق سهم بيتك أكبر سيولة متداولة بلغت 8.89 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 3.01 في المئة الى 740 فلسا، من تداول 12 مليون سهم، تلاه وطني بسيولة 2.74 مليون دينار.

وتصدر سهم الخصوصية الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 6.94 في المئة، وصولاً إلى 77 فلسا، من تداول 213 ألف سهم، قيمتها 16 ألف دينار، تلاه سهم العقارية بزيادة 5.6 في المئة الى 28.30 فلس.

وحقق سهم المتكاملة أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 4.26 في المئة، هبوطا إلى 405 فلوس نفذت من خلال 154 صفقة.