شكرا لقرائتكم قطاع الاتصالات أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 25 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 25 أغسطس 2019 / 17:56

أنهت بورصة قطر تعاملاتها اليوم (الاحد) على تراجع في معدلات الأداء بنسب ملحوظة مقارنة بجلسة الخميس الماضي، بينما سجلت 70 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 30 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات أخرى، واستقرت 4 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 541 بليون ريال بخسارة 7.8 بليون نسبتها 1.43 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في الكمية المتداولة 51 في المئة الى 60 مليون سهم، في مقابل 124 مليونا، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة الى 4992 صفقة في مقابل 8973 صفقات بتراجع 44 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة 45 في المئة الى 145 مليون ريال في مقابل 263 مليونا.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على تراجع، وخسر في جلسة اليوم 1.02 في المئة من قيمته، تعادل 101 نقطة، هبوطا الى 9818 نقطة في مقابل 9919 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 4.7 في المئة.

وخالف قطاع الخدمات اتجاه البورصة الهابط بعد ارتفاع مؤشره 0.96 في المئة، الى 8090 نقطة،

وفي المقابل تراجعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الاتصالات الخاسر 3.08 في المئة الى 863 نقطة، تلاه مؤشر العقارات بخسارة 1.91 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر المصارف 1.63 في المئة، وهبط مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.30 في المئة.