شكرا لقرائتكم ترامب: احتمال التوصل سريعاً إلى اتفاق تجارة مع بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بياريتس (فرنسا) - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 25 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 25 أغسطس 2019 / 16:50

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال التوصل "سريعاً" إلى اتفاق تجارة "كبير جداً" مع بريطانيا، وذلك عقب أول محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منذ تولي الأخير مهامه.



وأشار ترامب متحدثاً إلى جانب جونسون على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس في فرنسا، إلى "اتفاق تجارة كبير جداً، أكبر من أي اتفاق بيننا في أي وقت مضى". وقال: "نحن نعمل على اتفاق تجارة كبير جداً مع بريطانيا، وأعتقد أن ذلك سينجح". ولدى سؤاله عن موعد اختتام المفاوضات بشأن اتفاق تجاري أميركي بريطاني، أجاب "بسرعة كبيرة. نحن لا نتوقع حدوث مشكلة".

وكان جونسون حضّ ترامب أمس السبت على إزالة "العوائق الكبيرة" التي تعترض الشركات البريطانية في الأسواق الأميركية، معتبراً أن هذه العوائق تهدد إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين بعد "بريكست". ويحاول جونسون إخراج بريطانيا من تكتل التجارة الحرة في الاتحاد الأوروبي وسيكون إبرام اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من استراتيجية لندن الجديدة.

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ووصف ترامب جونسون بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولدى سؤال ترامب عن نصيحته بشأن "بريكست"، أجاب أن جونسون "لا يحتاج لأي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة". وأضاف: "كنت أقول ذلك لفترة طويلة".

من جهته، هنّأ جونسون ترامب على قوة الاقتصاد الأميركي الذي اعتبر أنه "رائع".

وفي حين أنه أحجم عن توجيه انتقادات لاذعة لترامب، أعرب عن قلقه إزاء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال جونسون لترامب: "فقط لتسجيل ملاحظة بسيطة حول نظرتنا للحرب التجارية، نحن نؤيّد سلاماً تجارياً في المجمل". وتابع: "المملكة المتحدة استفادت بشكل كبير في آخر 200 عام من التجارة الحرة".