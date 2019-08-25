ترمب نادم على الحرب التجارية.. والبيت الأبيض: الندم على عدم زيادة الرسوم بشكل أكبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس ندمه على ما آلت إليه الحرب التجارية مع الصين، مشيرا في قمة السبع إلى إمكانية إعادة النظر في «كل شيء»، قال البيت الأبيض إن ما ذكره الرئيس الأمريكي من أنه غيّر رأيه بخصوص تصعيد الحرب التجارية مع الصين، كان يعني أنه كان يرغب في زيادة الرسوم الجمركية على بكين بشكل أكبر.

وعند سؤال الرئيس الأمريكي أمس فيما إذا كان نادما على تطورات الحرب التجارية مع الصين، أجاب ترمب بـ «نعم»، مضيفا أنه يعيد التفكير بكل ما يتعلق بالحرب التجارية التي شنها على الصين.

ورغم هذا الموقف الذي يعد الأول من نوعه للرئيس ترمب، على الأقل علانية، إلا أنه أعاد التأكيد أن الممارسات التجارية للصين ليست عادلة. فيما أشار إلى أن المفاوضات لا تزال جارية مع الصين، رغم التطورات بين البلدين والتي هزت الأسواق نهاية الأسبوع.

وأثار ترمب الذي أعلن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية الأسبوع الماضي الدهشة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع، حين رد بالإيجاب على أسئلة الصحفيين عما إذا كان قد غير رأيه بخصوص قرار الرسوم.

وسعت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام لتوضيح تصريحاته. وقالت في بيان «أسيء تفسير إجابته إلى حد كبير. فالرئيس ترمب رد بالإيجاب - لأنه نادم على عدم رفع الرسوم الجمركية بدرجة أكبر».

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اتفاق مبدئي مع اليابان

وأعلن ترمب أن الولايات المتحدة واليابان توصلتا «مبدئيا» إلى اتفاق تجاري ثنائي «ضخم جدا»، مؤكدا بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في بياريتس في جنوب غرب فرنسا أنها «صفقة كبيرة جدا»، فيما أكد آبي أن البلدين «توصلا بنجاح إلى توافق» بعد مفاوضات «مكثفة».

تعهد باتفاق مع لندن

وتعهد الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس باتفاق تجاري كبير لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، واصفا رئيس الوزراء الجديد بأنه الرجل المناسب للخروج بالبلاد من الاتحاد.

وقال جونسون الذي يواجه مهمة دقيقة لطمأنة الحلفاء الأوروبيين وعدم إثارة غضب ترمب خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا إن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة ستكون صعبة، لكن هناك فرص هائلة للشركات البريطانية في السوق الأمريكية.

وفي حديثه للصحفيين مع جونسون قبل اجتماع ثنائي يركز على التجارة، قال ترمب إن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عرقلت الجهود الرامية لتوطيد العلاقات التجارية. وأضاف «سوف نبرم اتفاقا تجاريا كبيرا جدا أكبر من أي اتفاق أبرمناه من قبل مع المملكة المتحدة».