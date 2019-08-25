إحالة 45 قضية غش تجاري وتستر في تبوك للنيابة خلال النصف الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحال فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك 45 قضية تستر وغش تجاري إلى النيابة العامة خلال النصف الأول من العام الحال (2019).

وكشف التقرير النصف سنوي لفرع التجارة بتبوك أن الفرق الرقابية ضبطت خلال النصف الأول، ضمن حملات مكافحة الغش التجاري 24 منشأة مخالفة، وأحالها للنيابة العامة ليتجاوز عدد القضايا التي تم تحويلها هذا العام لجهات الاختصاص 42 قضية، كما ضبط الفرع على مستوى قضايا التستر التجاري 21 منشأة مخالفة والرفع بقضاياها للنيابة العامة.

وأفاد التقرير بأن عدد الجولات التفتيشية التي نفذها الفرع تجاوزت 6041 زيارة في مدينة تبوك، و143 في الوجه و76 جولة تفتيشية في محافظة ضباء، وقد جرى خلالها تحرير 354 مخالفة فورية. وأشار التقرير إلى أن متوسط نسبة الرضا التي حازته خدمات الفرع قد تجاوز الـ 79، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي.

ووفقا للتقرير بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة المقيدة في كشوف فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك للنصف الأول من العام الحالي 2019، نحو 4620 سجلا تجاريا تنوعت ما بين تجديد 840 سجلا لنشاطات مختلفة، فيما تم إصدار 672 سجلا لأنشطة المقاولات و240 سجلا في نشاط المطاعم، كما تعامل فرع الوزارة مع أكثر من 3253 بلاغا تجاريا في مدينة تبوك ومحافظتي ضباء والوجه تنوعت ما بين بلاغات في عدم الالتزام بشروط الضمان، واختلافات تعاقدية، واختلاف سعر الرف عن الكاشير.

ولفت التقرير إلى تكليف 13 فرقة تفتيشية خلال عيد الأضحى والتي باشرت ما يزيد على 199 بلاغا تجاريا وقامت بـ 554 جولة تفتيشية، إضافة إلى تحرير 18 مخالفة على بعض المنشآت المخالفة لأنظمة الوزارة، فيما تم إصدار أكثر من 656 شهادة منشأة، بزيادة تساوي الضعف عن النصف الأخير من عام 2018.

وأشارت بيانات التقرير إلى زيادة إيجابية إزاء الزخم التجاري بمنطقة تبوك، حيث يعكس بيان السجلات التجارية الصادر خلال عام 2019 النمو الإيجابي في القطاع التجاري بالمنطقة وخدماته، ليسهم فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك في تعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار، وحماية مصالح المستفيدين، عبر دعم بيئة الاستثمار في القطاع الخاص والجهود في مكافحة الغش والتستر التجاري، وتعزيز التحول الوطني في بيئة عادلة ومحفزة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بمدينة تبوك والمحافظات التابعة للمنطقة، تحقيقا لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير الرفاهية والرخاء للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء.

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إحصائية النصف الأول 2019:

24 قضية غش تجاري

21 قضية تستر

6041 زيارة ميدانية

354 مخالفة فورية

4620 سجلا تجاريا جديدا

3253 بلاغا تجاريا