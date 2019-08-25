الأسهم الخليجية تتراجع متأثرة بتصاعد النزاع الأمريكي الصيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت أسواق الأسهم الخليجية تراجعا في أول تداولات الأسبوع الحالي أمس، مقتفية أثر الأسواق العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة) بعد تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان بكين عن خطة لفرض رسوم جمركية على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، ودعوة الرئيس الأمريكي للشركات الأمريكية للبحث عن بديل للصين والاستعداد لنقل أنشطتها إلى الولايات المتحدة.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية التداولات متراجعا 203.99 نقاط، تمثل نسبة 2.42%، ليغلق عند 8241.67 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق في 7 أشهر.

كما أغلقت باقي أسواق الخليج على انخفاض أيضا، حيث أنهى مؤشر سوق دبي المالي التعاملات متراجعا 1.32%، إلى مستوى 2715 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 1.41%، إلى 4968 نقطة.

وانخفض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 1.72%، إلى 6496 نقطة، ومؤشر بورصة قطر 1.02%، إلى 9817 نقطة. ومؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.19%، إلى مستوى 3979 نقطة.

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وشهدت جلسة التداول لسوق الأسهم السعودية تراجعا شبه جماعي للأسهم المتداولة بقيادة سهم سابك المتراجع بنحو 3%، كما انخفضت أسهم مصارف الراجحي والأهلي التجاري والإنماء وبنك الرياض وساب والاتصالات والتصنيع وينساب ومعادن وكيان بنسب تراوحت بين 2% و4%.

وبلغت السيولة أمس في السوق الرئيسة 2.43 مليار ريال، جاءت من تداول 99.6 مليون سهم، ومن خلال تنفيذ 94.7 ألف صفقة، وحققت 11 شركة ارتفاعا فيما تراجعت 176 شركة.

وعلى صعيد القطاعات تراجعت 20 قطاعا من قطاعات السوق الـ21، تصدرها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية 3.2%، والخدمات التجارية والمهنية والنقل 3.1%، والبنوك والمواد الأساسية 2.7%، فيما أغلق قطاع الأدوية بدون تغيير.

وكانت أكبر الشركات الرابحة أمس ميدغلف بـ5%، وسيسكو 3.9%، واليانز والراجحي ريت 1.6%، والمراكز 1.1%، وطباعة وتغليف 1%، وزجاج 0.9%، ومدينة المعرفة 0.5%، ومكة 0.4%.

في سياق متصل أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» جلسة أمس على انخفاض 81.36 نقطة، وبنسبة 2.08%، ليغلق عند 3833.86، وبلغت السيولة في «نمو» 1.6 مليون ريال، جاءت عن طريق تداول 69.2 ألف سهم، عبر تنفيذ 162 صفقة.