شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط - تحليل صباحي - 25-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يكاد مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) أن يغلق بلا تغيير ، فقد سجل انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبتها -0.01% ما يعادل -0.51 نقطة ، ليستند المؤشر إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك في ظل بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6502.33 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6800.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6502.33 ومستوى المقاومة 6684.00 .

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