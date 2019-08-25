شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 25-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من خسائره في آخر جلساته ، ليستند إلى مستوى الدعم 8,400.00 ، ما ساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي على اثر ثبات هذا المستوى ، ليرتد منه ارتفاعاً ويقلص من خسائره ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.74% بما يعادل -63.27 ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 8,400.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8,200.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,267.63 ومستوى المقاومة 8,600.00 .

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