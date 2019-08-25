شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 25-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يشهد تذبذب في الأداء خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى له خلال الجلسة وهو 5038 نقطة، والذي يعد أيضا مستوى الفتح خلال الجلسة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 5075 نقطة، في ظل ظهور أداء إيجابي على مؤشر "Money Flow Index" وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 25-08-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.