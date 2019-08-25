شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 25-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان المؤشر يواجه مستوى الدعم 2770 نقطة، فقد عمق المؤشر من خسائره مخترقا هذا المستوى، حيث اغلق الخميس عند مستوى 2766 نقطة، كما تراجع المؤشر مخترقا خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2670 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2810 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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