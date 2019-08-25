شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 25-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9918 نقطة، ليقترب بذلك من مستوى المقاومة القوي عند 10000 نقطة، حيث يقابل عند هذا المستوى خط "Kijun Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 9700 نقطة كمستوى اول ثم 9450 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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