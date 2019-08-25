بلومبرج: مصارف عالمية تشعل المنافسة على إدارة طرح أرامكو

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

أفاد تقرير لوكالة بلومبيرج بأن المصارف العالمية تتوجه إلى السعودية بدءا من الثلاثاء المقبل، للمنافسة على إدارة الاكتتاب العام الأولي لأرامكو، وهو الأكبر في العالم.

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وقالت مصادر للوكالة الأمريكية إن أرامكو كانت دعت 20 مصرِفا أميركيا وأوروبيا وآسيويا لتقديمِ عروضِها في الاكتتاب المنتظر في 2020.

واستأنفت أرامكو، التي حققت أرباحًا قاربت 47 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، التحضيرات للطرح العام على أسهمها بعد تأجيله لإتمام صفقة استحواذها على 70% من سابك.

ومن المتوقع أن يلعب كل من Lazard وMoelis & Co دورا رئيسيا في اختيار المصارف المشاركة ومتعهدي التغطية.