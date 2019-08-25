رسوم جمركية اضافية في امريكا على البضائع الصينية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بكين

بين الرئيس الأمیركي دونالد ترامب اعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول المقبل، رفع بلاده الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار وليس بنسبة 10 بالمائة، بل بنسبة 15 بالمائة.

ونوه ترامب على حسابه على تويتر : “بدءا من أول أكتوبر، سترتفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة”.

وتابع الرئيس الأمیركي أيضا: إن “الرسوم الجمركية على بقية الواردات الصينية وقيمتها 300 مليار دولار والتي من المقرر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر ستكون بنسبة 15 بالمائة وليس 10 بالمائة”

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر يوم الجمعة، الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين، وأن تصنًع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

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ولم يقدم ترامب أية تفاصيل بشأن كيف سيمضي قدما في تنفيذ مثل هذا الأمر، رغم أنه قال إنه سيرد في وقت لاحق على رسوم جمركية على منتجات أمیركية أعلنتها الصين الجمعة.

يذكر أن الصين فرضت رسوما إضافية على المنتجات الأميركية بنسبة 10 و5 بالمائة لـ 75 مليار دولار في العام.

وجاء في بيان لجنة التعريفات بمجلس الدولة: “قررت لجنة التعريفات بمجلس الدولة الصيني فرض رسوم إضافية على استيراد المنتجات الأميركية بنسبة 10 و5 بالمائة بقيمة 75 مليار دولار”.