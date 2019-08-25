شكرا لقرائتكم خبر عن 59.02 مليار درهم فائض موزانة الإمارات في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت الموازنة العامة لدولة الإمارات ككل فائضاً مقداره 59.02 مليار درهم خلال عام 2018 وبذلك انتقلت موازنة الدولة من مرحلة العجز بمقدار 2.76 مليار درهم عام 2017 إلى مرحلة تحقيق الفائض.

وجاء تحقق هذا الفائض مع ارتفاع حجم الإيرادات الحكومية خلال 2018 بنسبة 18.8%؛ (أي بزيادة مقدارها 75.74 مليار درهم) ليصل إلى 477.634 مليار درهم، وفقاً لأحدث تعديلات وزارة المالية للموازنة.

وفي ذات الوقت، فقد ارتفع حجم الإنفاق الحكومي الكلي على مستوى الدولة خلال 2018 بنسبة 3.44% ليصل إلى 418.617 مليار درهم؛ منها 30.4 مليار درهم الاستثمار في أصول غير مالية بتراجع نسبته 32.6% عما كان عليه 2017، بحسب صحيفة الخليج.

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في حين ارتفع الإنفاق الجاري 7.95% (بزيادة مقدارها 28.61 مليار درهم) إلى 388.209 مليار درهم.

وجاء نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 18.8% عام 2018 متأثراً بارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 75 دولاراً للبرميل.

إضافة إلى ذلك تحسن الموارد الحكومية مع بدء تطبيق نظام ضريبي جديد هو الأول من نوعه في الإمارات (ضريبة القيمة المضافة بداية 2018، وضريبة السلع الانتقائية مع بداية أكتوبر 2017).

وشهدت الإيرادات الحكومية من الضرائب خلال عام 2018 نمواً نسبته 27.39% (بزيادة مقدارها 45.807 مليار درهم) إلى 213.034 مليار درهم.