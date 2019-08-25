شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. انطلاق الإجراءات التنفيذية لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن "السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي" الذي صدر خلال شهر أغسطس الحالي.

وأكدت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه وبموجبه سيتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المحلاة.

وسيدخل ذلك حيز التنفيذ بداية شهر يناير المقبل عام 2020، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

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ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب في المرحلة الأولى جميع المعنيين بالمشروبات المحلاة إلى تسجيلها في النظام الجديد الذي أطلقته الهيئة، وذلك بعد أن يتم تسجيلهم في نظام الهيئة كخاضعين للضريبة الانتقائية، حيث سيتبعها الإعلان عن المرحلة الثانية والتي تتضمن تسجيل المعنيين بأجهزة وأدوات التدخين الالكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

وذكرت أنه بموجب القرار تحدد الهيئة الاتحادية للضرائب الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية، وللهيئة الطلب من الشخص توفير مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثباتات أخرى تحددها لإثبات وتحديد محتوى المنتج.

وتفرض الإمارات ضريبة على السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ أكتوبر 2017.

تعد الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.