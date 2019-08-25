إنشاء وتجهيز مركز للقلب في مدينة كابول بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، مع وزير مالية أفغانستان محمد قيومي، بحضور الرئيس الأفغاني أشرف غني بجدة اليوم، اتفاقية لإنشاء وتجهيز مركز للقلب في مدينة كابول بأفغانستان بسعة 100 سرير لتوفير خدمات صحية عالية الجودة لمرضى القلب في أفغانستان، إضافة إلى إنشاء 4 مراكز صحية ريفية متكاملة لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في 4 مقاطعات لأشد سكان أفغانستان احتياجا وتهميشا.

وسيغطي المركز الواحد منطقة تجمعات تصل إلى 60 ألف شخص، كما يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الصحية، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 24.84 مليون دولار أمريكي، بناء على التقديرات الأولية للمشروع مقدمة من برنامج "فاعل خير" للملك عبدالله "رحمه الله" الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية.

وبموجب الاتفاقية سيُعاد توجيه المبلغ الذي كان مرصودا لتمويل مشروع العيادات المتنقلة بأفغانستان، والمقدم من برنامج "فاعل خير" ، لإنشاء مشروع مستشفى القلب والمراكز الصحية الريفية استجابة لطلب حكومة أفغانستان، وذلك اتساقا مع أولوياتها التنموية ولدعم برامج الصحة التي تحتاج إليها.

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وعقب التوقيع اجتمع رئيس البنك مع الرئيس الأفغاني، وتمت مناقشة سبل تطوير العلاقات بين الجانبين، فيما تناول الرئيس الأفغاني مقومات اقتصاد بلاده الذي يعتمد بشكل أساسي على الزراعة، مشيرا لأهمية دعم البنك لسلاسل القيمة الزراعية بأفغانستان من أجل تطوير الإنتاج الزراعي والانتقال به من مرحلة تصدير الخامات إلى تصدير المنتجات.

وقدم رئيس البنك شرحا حول جهود البنك للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية بدوله الأعضاء، مستعرضا في هذا الصدد بعض التجارب التي نفذها البنك، والتي تسير في اتجاه دعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد، والتي تتمتع فيها الدولة المعنية بمزايا نسبية، مشيرا إلى أن البنك سيعزز من شراكته مع جمهورية أفغانستان من أجل المساعدة في تنفيذ خططها وبرامجها للارتقاء بالاقتصاد الوطني، خاصة تنمية وتطوير القطاع الزراعي.

يذكر أن إجمالي الموافقات التراكمية لمجموعة البنك لأفغانستان بلغت 143.1 مليون دولار أمريكي، وشملت مجالات التعاون بين الجانبين، قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعدين ومشروع لبناء المساكن بأسعار معقولة، بالإضافة إلى تطوير القطاع الخاص، وهو ما يتناغم تماما مع حزمة برنامج الاعتماد على الذات الذي تنفذه أفغانستان.

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