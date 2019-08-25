هيئة كهرباء ومياه دبي تفوز بجائزة التميز العالمية للأعمال 2019

دبي - الخليج 365 :

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن فوزها بفئة أفضل مبادرة لخدمة المتعاملين من خلال قطاع الفواتير عن مبادرة اشعار باستهلاك مرتفع للمياه ضمن جوائز التميز العالمية في الأعمال 2019 التي تنظمها مؤسسة Awards Intelligence، ومقرها المملكة المتحدة.

وتكرم جوائز التميز العالمي للأعمال مؤسسات القطاعي العام والخاص وفقًا لمعايير صارمة لكل فئة وكل قطاع، مع التركيز على الفوائد التي تعود على المتعاملين والموظفين والمستثمرين والمجتمع بشكل عام.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يضاف هذا الإنجاز العالمي الجديد، للسجل الريادي الحافل للهيئة، حيث نعمل على تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كقطب عالمي للتميز والابتكار . ويعكس فوزنا بهذه الجائزة العالمية مدى الجهود التي يبذلها موظفونا من أجل تحقيق التحسين المستمر، وقدرتنا على التعامل مع شكاوى متعاملينا بشكل جذري وخلال فترة قياسية تتفوق على المعايير العالمية".

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أضاف سعادته: "نعتمد على بنية تحتية متقدمة في عدادات المياه، ونستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يترجم استراتيجية تطوير الحلول الاستباقبة التي تنتهجها الهيئة، وعلى وجه التحديد مبادرة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه " التي تساعد المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، بما يسهم في وقف الهدر وتقليل التكلفة على المتعاملين".

وفي معرض تعقيبها على فوز هيئة كهرباء ومياه دبي عن فئة مبادرة خدمة المتعاملين المتميزة، قالت رئيسة لجنة التحكيم: "نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال بنية تحتية متقدمة لعدادات المياه الذكية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي في الحد من التسرب. ويتم تنبيه المتعاملين إلى زيادة الاستهلاك في غضون يومين، علمًا أن العملية ذاتها كانت تستغرق ما يقرب من 29 يومًا. وبعد المقارنة المعيارية للعدادات الذكية بمماثلاتها في الولايات المتحدة فإن الهيئة تقدم خدمات التنبيه بشكل أسرع، وعلى عكس الهيئات الأخرى، يتم توفير هذه الخدمة مجاناً للمتعاملين. لذا، يطيب لنا أن نتقدم بالتهنئة للهيئة على هذا الإنجاز، وحرصهم على تنبيه المتعاملين بسرعة بخصوص أي تسريبات محتملة للحد من الهدر، وتفادي الفواتير العالية غير الضرورية، والأضرار التي قد تلحق بممتلكاتهم".

يشار إلى أن جائزة التميز العالمي للأعمال تعد من أرفع الجوائز المرموقة في العالم، كما أن الفوز بها يؤكد مستويات الجودة التي تمكنت الجهة الفائزة من الوصول إليها. وعلى ضوء ما تحظى به هذه الجوائز من شهرة عالية، فإنها تستقطب أعدادًا كبيرة من ملفات الترشيح من جميع أنحاء العالم، ما يعني احتدام المنافسة بين المتقدمين، بدءًا من الشركات العالمية الكبرى، ومؤسسات القطاع العام، وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بمستويات عالية من الديناميكية والحرص على الابتكار. ويتشارك الفائزون في عامل مشترك يتمثل في براعة إنجازاتهم، التي أثبتتها هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال الفوز بجائزة التميز العالمي للأعمال.