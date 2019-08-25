"ريبورتاج للعقارات" تسلم 5 مشاريع تضيف 1600 وحدة سكنية بأبوظبي خلال 3 أعوام

أبوظبي - الخليج 365 :

كشفت ريبورتاج للعقارات، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استعدادها لتسليم 5 مشاريع عقارية جديدة في أبوظبي خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية إن المشاريع الخمسة توفر أكثر من 1600 وحدة سكنية جديدة لسوق أبوظبي، موضحا أن المشاريع الخمسة تنتشر في مناطق استثمارية رائدة في أبوظبي مثل مدينة مصدر وشاطئ الراحة.

وأكد التزام الشركة بإنجاز كافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في مشاريع الثقة، ويجذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري في أبوظبي، والذي يشهد حالة من الاستقرار، وسط مؤشرات إيجابية بتحسن النشاط في القطاع، مع توالي إقرار المزيد من الإجراءات والقوانين والتشريعات الحكومية المحفزة للاستثمار.

وأوضح الخميس أن الشركة تسلم مشروع "الواحة رزيدنس 1"، في مدينة مصدر خلال الربع الأول من العام 2021، حيث تشهد الأعمال الإنشائية تقدما ملحوظا، بنسبة إنجاز تصل إلى 25%، مشيرا إلى أن المشروع يوفر 612 شقة، منها 310 أستوديوهات، و256 شقة ذات غرفة واحدة، و44 شقة ذات غرفتين، وشقتين ذات 3 غرف، ويمتد على مساحة 8371 مترا مربعا.

وأضاف أن الشركة تباشر كذلك تسليم مشروع "الواحة رزيدنس 2" في مدينة مصدر، والذي يوفر نحو 300 وحدة سكنية خلال الربع الثاني من عام 2022، فضلا عن تسليم مشروع "ذا جيت" في مدينة مصدر، والذي سيتم البدء في تنفيذه قريبا ويوفر نحو 420 شقة سكنية، خلال الربع الثاني من عام 2022.

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وأكد الخميس اهتمام الشركة تنفيذ مشاريع جديدة في مدينة مصدر، والتي تعد إحدى أكثر مدن العالم استدامة، وتوفر خدمات مستدامة للسكان، حيث تشهد المدينة تطورات ملحوظة في ظل توالي تنفيذ العديد من المشاريع السكنية، فضلا عن مشاريع التجزئة والمساحات المكتبية المتنوعة، حيث توفر مدينة مصدر حلول سكنية مستدامة، تسهم في الحفاظ على البيئة، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الخميس إلى تقدم أعمال الإنشاءات بمشاريع "ريبورتاج" في شاطئ الراحة، بنسب إنجاز تزيد عن 20%، حيث تباشر الشركة تطوير مشروع "الراحة لوفت 1" ويوفر 164 وحدة، منها 14 أستوديو، و96 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و31 شقة ذات غرفتين، و15 شقة ذات 3 غرف، و8 شقق ذات 4 غرف، ويمتد على مساحة 6663 مترا مربعا، كما تباشر تطوير "الراحة لوفت 2" ويوفر 110 وحدات سكنية، منها 22 أستوديو، و52 شقة ذات غرفة واحدة، و24 شقة ذات غرفتين، و12 شقة ذات ثلاث غرف، ويمتد على مساحة 5364 مترا مربعا.

وذكر أن إجمالي الأعمال في "الراحة لوفت 1" و"الراحة لوفت 2" تتجاوز 28%، حيث يتوقع تسليمها خلال النصف الأول من 2021، موضحا أن المشروعين يضمان مساحات تجزئة ومرافق وخدمات متنوعة مثل حمامات السباحة والجاكوزي والجيم وملعب تنس.

وأشار الخميس إلى اهتمام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية المتميزة في أبوظبي، حيث تدرس تنفيذ مشاريع في عدد من المناطق الاستثمارية المتميزة في جزيرة المارية وجزيرة الريم وجزيرة ياس، مشيرا إلى اهتمام الشركة بتطوير مشاريع نوعية وتوفير خدمات متميزة وغير تقليدية للعملاء.

ولفت الخميس إلى أن الشركة انتهت مؤخرا من تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، والذي يوفر 177 شقة سكنية، منها 122 أستوديو، و48 شقة ذات غرفة واحدة، و16 شقة ذات غرفتين، وشقة واحدة ذات 3 غرف، ويمتد على مساحة أرض 4250 مترا مربعا.