شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 % تراجع التجارة العالمية خلال يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع حجم التجارة العالمية 1.4% خلال يونيو/حزيران الماضي مع استمرار حرب التعريفات بين الصين والولايات المتحدة.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي، أول أمس الجمعة، أن حجم التجارة العالمية تراجع بنحو 1.4% خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع نمو بلغ 0.6% في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.
وخلال الربع الثاني المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، تراجعت التجارة العالمية بنحو 0.7% مقارنة مع هبوط 0.3% خلال الربع السابق له، وأشارت البيانات إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي تراجع بنحو 0.5% على أساس شهري.
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