شكرا لقرائتكم خبر عن مطاعم السعودية تتضاعف 10 مرات خلال عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مطاعم السعودية تتضاعف 10 مرات خلال عام تاريخ النشر: 25/08/2019 استمع قفزت تراخيص المطاعم الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية خلال العام الهجري الجاري (10 أضعاف)، حيث بلغت 14560 رخصة عبر نظام «بلدي». وكان عدد التراخيص الصادرة للمطاعم على مستوى السعودية خلال العام الهجري 1439، قد بلغ 1307 رخص عبر نظام «بلدي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطاعم السعودية تتضاعف 10 مرات خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.