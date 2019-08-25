«حرب الرسوم» تتصاعد.. والقلق يجتاح الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:زهير العربي



قال خبراء إن استمرار حالة الحرب التجارية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتصعيد المتبادل بينهما، يؤديان إلى زيادة خطر وقوع الاقتصاد العالمي في حالة من الركود العالمي، علاوة على أنهما يعززان من تدهور أداء سلاسل التوريد العالمية التي تعتبر المحرك الفعلي لحركة التجارة الدولية، وفقاً لما ذكرت ال«فاينانشال تايمز».

وقال الخبير الاقتصادي ريتشارد واترز في مقال في الصحيفة، إن قطاع التكنولوجيا الأمريكي سيكون الخاسر الأكبر من استمرار حالة التوتر التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، في حال قررت عدم الاستماع لدعوة ترامب بسحب أعمالها من الصين، فإن الإدارة الامريكية ستكون في وضع محرج للغاية، خاصة أن تلك الشركات تمتلك من الإمكانيات والنفوذ ما يمكنها من رفض دعوة الرئيس الأمريكي حال إصراره على التصعيد مع الصين، وأن خسائرها من استمرار الحرب التجارية ستكون كبيرة، ولكن استمرارية عملها وتعاونها مع الصين سيكون أقل ضرراً بالنسبة لها، وهو ما يرجح أنها ستختار الاستمرار في العمل مع الصين.

يرى الاقتصاديون أن الإدارة الأمريكية لم تدرس جيداً الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن هذه الحرب بالنسية للولايات المتحدة، حيث إنها ليست متأكدة من ولاء عمالقة التكنولوجيا الذين سيختارون في النهاية تحقيق مصالحهم المالية، التي ستكون في الصين بلا شك، نسبة لأن الخسائر التي سيتكبدونها حال استمرار تعاونهم معها ستكون أقل من مقاطعتها وتلبية دعوة الرئيس ترامب لمقاطعة الأعمال التجارية مع العملاق الآسيوي.

من جانبها، حذرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» من أن الحرب الدائرة حالياً ستوثر بشكل كبير في كل من ألمانيا وسنغافورة، نظراً لارتباطهما الوثيق بالتجارة الدولية ودورهما الفاعل في سلاسل التوريد، حيث من المتوقع أن تنزلقا إلى مستنقع الركود بحلول نهاية العام الجاري حال استمرار التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن ترامب هو من يتحمل في النهاية نتائج هذا الركود الذي ينعكس بشكل كبير على أداء الاقتصاد الأمريكي، الذي يحاول هو تصويره على أنه قوي بما يكفي لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي محتمل.

تبادلت الولايات المتحدة والصين أول أمس الجمعة فرض رسوم جمركية عقابية، ما زاد من حدة حرب تجارية بين أقوى اقتصادين في العالم، باتت تهدد الاقتصاد العالمي برمته، فقد زادت بكين الرسوم على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار رداً على زيادة الولايات المتحدة الرسوم على بضائعها في الأول من آب/‏أغسطس، وما كان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا أن رد بالإعلان عن زيادة جديدة في الرسوم على سلع صينية بقيمة إجمالية تبلغ 550 مليار دولار.

وبينما عملت بكين لمدة ثلاثة أسابيع على الإعداد لردها برفع الرسوم، احتاج ترامب إلى أقل من عشر ساعات ليرد بإجراءات انتقامية.

وأثار إعلان ترامب عن زيادة الرسوم الشكوك في فرص التوصل إلى تسوية سريعة في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين، والتي ستشمل بحلول نهاية العام جميع الواردات والصادرات المتبادلة بين البلدين تقريباً.

واتهم ترامب الصين ب «استغلال الولايات المتحدة في مجال التجارة وسرقة الملكية الفكرية وأمور أخرى كثيرة»، وقال «يجب علينا تحقيق التوازن في هذه العلاقة التجارية غير المتكافئة».

وأعلن قراراته عبر سلسلة تغريدات كشفت عن زيادة الرسوم من 25% إلى 30%، على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار بدءا من الأول من تشرين الأول/‏اكتوبر، كما زاد رسوماً على بضائع بقيمة 300 مليون دولار كانت محددة ب 10% ومقرراً أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من ايلول/‏سبتمبر، لتصبح 15%، وقال ترامب «ما كان يجب على الصين أن تفرض رسوماً جديدة على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار (لدوافع سياسية!)».

قلق الشركات الأمريكية

تثير هذه التبدلات السريعة قلق الشركات الأمريكية التي يعتمد الكثير منها على الصين للتصنيع أو للحصول على بضائع جاهزة.

وقال الاتحاد الوطني الأمريكي لتجارة التجزئة أول أمس الجمعة إن «من غير الواقعي» لشركات التجزئة الأمريكية أن تنقل عملياتها من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لأن 95 في المئة من المستهلكين في العالم يعيشون خارج الولايات المتحدة.

وقال ديفيد فرنش النائب الأول لرئيس الاتحاد في بيان «وجودنا في الصين يسمح لنا بالوصول إلى المستهلكين الصينيين وتطوير أسواق في الخارج»، وأضاف «هذا بدوره يسمح لنا بالنمو وتوسيع فرص للعمال والشركات والمستهلكين الأمريكيين».

وقال فرنش إن شركات التجزئة الأمريكية تقوم بتنويع سلاسل إمداداتها منذ سنوات لكن العثور على قواعد إمدادات بديلة «عملية مكلفة وطويلة يمكن أن تستغرق سنوات».

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أمر بالمغادرة

جاء هذا التصعيد عشية قمة مجموعة السبع في فرنسا، حيث من المتوقع أن يناقش ترامب التوتر مع الاوروبيين وكندا واليابان، الناتج ايضاً عن الرسوم الجمركية، وأدت هذه المواجهات التجارية إلى تباطؤ النمو الأمريكي وأوهنت الاقتصاد العالمي. كما أن التهديد الماثل بحصول تدهور خطير تسبب بتراجع البورصات بشكل حاد.

وناشد ترامب الشركات الأمريكية عبر تويتر قائلاً «نأمر شركاتنا الأمريكية العظيمة أن تبدأ على الفور في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار شركاتها إلى الوطن لصنع منتجاتها في الولايات المتحدة»، وتابع «لسنا بحاجة إلى الصين، وبصراحة، سنكون في وضع أفضل من دونها»، ولم يكن واضحاً على أي صلاحيات يعتمد ترامب في طلبه ذلك من الشركات الخاصة.

وحضت غرفة التجارة الأمريكية الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات لايجاد مخرج، ورفضت الغرفة دعوة ترامب إلى أن تبدأ الشركات الأمريكية فوراً في البحث عن بدائل لعملياتها في الصين بعد إعلان بكين عن فرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية.

وقال ميرون برليانت نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون الدولية بغرفة التجارة الأمريكية في بيان «مع أننا نشعر بنفس الإحباط الذي يشعر به الرئيس، إلا أننا نعتقد أن التواصل المستمر والبناء هو الطريق الصحيح للسير قدما»، وحث برليانت الطرفين على التوصل إلى اتفاق تجاري على وجه السرعة قائلا «الوقت عامل جوهري. لا نريد أن نرى المزيد من التدهور في العلاقات الأمريكية-الصينية».

الصين ترد

ستشمل الرسوم العقابية الصينية نحو خمسة آلاف سلعة أمريكية، وهي مؤقتة لتتزامن مع الرسوم الأمريكية الجديدة التي من المقرر أن تبدأ على دفعتين في الأول من ايلول/‏سبتمبر و15 كانون الأول/‏ديسمبر، وفق مكتب الرسوم في مجلس الدولة الصيني.

وأعلنت بكين أيضاً أنها ستعيد فرض رسوم بقيمة 25% على السيارات الأمريكية و5% على قطع السيارات ايضاً اعتباراً من 15 كانون الأول/‏ديسمبر. وكانت الصين قد ألغت هذه الرسوم مطلع العام الجاري كبادرة حسن نية خلال المفاوضات التجارية.

وفرض ترامب رسوماً على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، بالاضافة إلى 300 مليار يتوقع أن تستهدفها الرسوم في الجولات المقبلة.

وردت بكين برسوم على بضائع أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار، أو إلى حد ما كامل ال 120 مليار دولار من السلع الأمريكية التي استوردتها العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة الصينية ان زيادة 10% ستطال منتجات الكركند وأرجل الدجاج المثلجة وزبدة الفستق و914 سلعة اخرى بدءا من الأول من أيلول/‏سبتمبر، أما فول الصويا والنفط الخام وسلع متعلقة بالطاقة فستطالها زيادة 5%، فيما ستكون الزيادة على عصير المانجو الأمريكي والحافلات الكهربائية والمنتجات الكيماوية 10% في منتصف كانون الأول/‏ديسمبر. وستفرض على الطائرات الصغيرة والمضخات اليدوية رسوم بنسبة 5%.

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في خطاب ألقاه الجمعة من أن التوترات التجارية تؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي، وليس لدى البنك المركزي «كتاب قواعد» للتعامل مع التداعيات، وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ الخطوات الملائمة لضمان استمرار توسع الاقتصاد الأمريكي. لكنّه حذّر من أنه ليس لديه «كتيب إرشادات» للتعامل مع الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين التي تفاقمت بعيد تصريحاته. (وكالات)