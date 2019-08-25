شكرا لقرائتكم خبر عن من اقتصادات «الفودو» إلى «العين الشريرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

بول كروجمان *

كان من المفترض أن يؤدي التخفيض الضريبي إلى ازدهار قوي لدرجة أنه لن يقاوم فقط أي ارتفاع متواضع في أسعار الفائدة، ولكنه يتطلب بالفعل مثل هذه الزيادات لتفادي أي تضخم اقتصادي.

منذ أربعة عقود تقريباً، كان المرشح الانتخابي عن الحزب الجمهوري، جورج بوش الأب، يستخدم عبارة «سياسات اقتصاد الفودو» لوصف ادعاء رونالد ريجان بأن تخفيض الضرائب على الأثرياء سيؤتي ثماره.

وبالنسبة إلى «اقتصاد الفودو» ، فهي ليست مجرد معتقد يستند إلى التفكير التخيلي، إنها غيبوبة سياسية مطلقة، واعتقاد لا يرضخ للأدلة. لقد فشلت هذه السياسة في كل مرة يحاول أنصارها تنفيذها، لكنها لا تزال تظهر بين الفينة والأخرى. في الواقع، إن هذه السياسة دائماً ما تتردد بين كل شخصية مهمة في الحزب الجمهوري، حتى إن سوزان كولينز، أقل اليمينيين تعصباً في الحزب الجمهوري، أصرت على أن التخفيض الضريبي من شأنه أن يقلل من العجز.

وخلال حملته الرئاسية في عام 2016، تظاهر دونالد ترامب بأنه مختلف، مدعياً أنه سيرفع بالفعل الضرائب على الأثرياء، ولكنه في لحظة مفاجئة عند تسلمه قيادة البلاد، تبنى بالكامل «اقتصاد الفودو». وفي الواقع أنه ارتقى بهذا التفكير إلى مستوى جديد.

وفي كل مرة تفشل سياسات التخفيضات الضريبية في تحقيق المعجزة المتوقعة، فإن المدافعين عنها يتوصلون إلى تبريرات غريبة لفشلهم.

وكانت أفضل التبريرات التي سمعتها هي من آرت لافر، عرّاب «اقتصاد الفودو» والذي تلقى في الآونة الأخيرة وسام الحرية الرئاسي. فمن وجهة نظره، فإن سبب فشل سياسة جورج دبليو بوش الابن بخفض الضرائب، وانتهائها بأسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم، هو باراك أوباما، على الرغم من أن الركود بدأ قبل أكثر من عام من توليه منصب الرئاسة. وبالنسبة ل لافر، فقد الجميع الثقة بالاقتصاد عند إدراكهم بأن أوباما سيفوز في انتخابات عام 2008.

لكن ترامب ذهب إلى أبعد من ذلك في تبريراته، فبعد أن أصبح من الواضح جداً، أن نتائج الخفض الضريبي التي أجراها كانت مخيبة للآمال- حيث أدت المراجعات الأخيرة للبيانات إلى خفض التقديرات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو فرص العمل - ابتكر ترامب طرقاً أكثر إبداعاً لإلقاء اللوم على الآخرين. فعلى وجه الخصوص، يدعي الرئيس الأمريكي أن الطفرة التي وعد بها لم تأت لأن خصومه يحاولون التأثير في الاقتصاد بأفكارهم السلبية، حيث قال: «يتمنى الديمقراطيون أن يصبح الوضع الاقتصادي سيئاً لأغراض تخص انتخابات 2020».

هل يمكن لسياسيين معارضين أن يتسببوا حقاً في ركود اقتصادي فقط عبر التفكير بسلبية؟ هذا الأمر يتجاوز بمراحل «اقتصادات الفودو». ربما يجب علينا أن نسميها «اقتصادات العين الشريرة».

ولكي نكون منصفين، فإن ادعاء ترامب بأن الديمقراطيين يحسدون ازدهاره الاقتصادي، ما هو إلا موضوع ثانوي في شكاوى ترامب. وفي الغالب كان الرئيس الأمريكي يلقي باللوم على المجلس الاحتياطي الفيدرالي بسبب الارتفاع «الجنوني» لأسعار الفائدة. لكن إلقاء اللوم على الفيدرالي بسبب فشل سياسة التخفيضات الضريبية أمر غير واقعي. في الحقيقة أن البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل من معدلات التعافي الاقتصادي السابقة. كما توقع الفريق الاقتصادي لترامب رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما قدموا توقعات متفائلة بشكل مفرط عن الاقتصاد.

كان من المفترض أن يؤدي التخفيض الضريبي إلى ازدهار قوي لدرجة أنه لن يقاوم فقط أي ارتفاع متواضع في أسعار الفائدة، ولكنه يتطلب بالفعل مثل هذه الزيادات لتفادي أي تضخم اقتصادي.

وبصرف النظر عن اللوم الذي يلقيه ترامب على الجميع، كيف سيتعامل الأخير مع فشل وعوده الاقتصادية؟ لقد طالب ترامب المجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وشراء المزيد من السندات، هذه إجراءات تتخذ في العادة عند مواجهة ركود خطير، حتى مع ادعاء ترامب أن الاقتصاد لا يزال قوياً والبطالة عند أدنى مستوياتها.

وماذا عن إلغاء الحرب التجارية التي تقوض الاستثمار التجاري؟ يبدو أن ذلك من غير المرجح أن يحدث، لأن النزعة الحمائية، مثل العنصرية، تعتبر من القيم الأساسية لدى ترامب. كما أن تأجيل تطبيق التعريفات الجمركية، لن يحل حالة عدم اليقين التي قد تكون تكلفتها أكبر من الحرب التجارية.

الحقيقة هي أن ترامب ليست لديه خطة بديلة، وربما لا يمكنه أن يخرج بواحدة.

(المقال منشور في نيويورك تايمز)

* اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد