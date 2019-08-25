13 شركة معتمدة لتوزيع تذاكر «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة



اعتمد «إكسبو 2020 دبي» 5 شركات جديدة لتوزيع تذاكر للحدث العالمي المرتقب، ليصل عدد الشركات السياحية المعتمدة إلى 13 شركة، وذلك بحسب الموقع الالكتروني لإكسبو 2020.

وتشمل الشركات الجديدة المعتمدة كلاً من «بي تي آي توريزم» و«جولدن كومباس توريزم» و«رويال جلف توريزم» و«تورنينج بوينت تورزيم» و«آزا ترافيل»، بالاضافة إلى الشركات المعتمدة سابقاً وهي «غري لاين توريزم» و«روتوا توريزم» و«دقاق تورز إنترناشيونال» و«كومباس إنترناشينوا توزر» و«سيرنيتي ترافل» و«بوك ماي شو» و«جلف سيركل تورز» و«كونيكت ورلد ترافل آند تورز».

واعتباراً من إبريل 2020 ستكون التذاكر الخاصة بالحدث الدولي متاحة للجمهور في مختلف منافذ البيع المعتمدة، وتتنوع التذاكر إلى تذكرة دخول ليوم واحد، أو لثلاثة أيام، أو لشهر واحد، أو للموسم كاملاً، كما ستكون هناك خصومات واستثناءات لحالات خاصة مثل خصم 50% للطلاب بمختلف أعمارهم، كما سيكون الدخول مجانياً لأصحاب الهمم وللأطفال دون 5 سنوات ولكبار السن فوق 65 سنة.