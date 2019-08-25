7 وقائع شهدها أهم مضيق في العالم خلال 3 عقود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> يوليو/‏تموز 1988: أسقطت البارجة الحربية الأمريكية فينسينس طائرة إيرانية مما أسفر عن مقتل 290 شخصاً، هم جميع من كانوا على متنها. وقالت طهران إنه هجوم متعمد، فيما قالت واشنطن إنه حادث اعتقد فيه الطاقم أن الطائرة التجارية طائرة مقاتلة. وقالت الولايات المتحدة إن فينسينس كانت في المنطقة لحماية السفن المحايدة من هجمات البحرية الإيرانية.

>> مطلع 2008: قالت الولايات المتحدة، إن الزوارق الإيرانية هددت سفنها الحربية بعدما اقتربت من ثلاث سفن تابعة للبحرية الأمريكية في المضيق.

>> يونيو/‏حزيران 2008: قال قائد الحرس الثوري الإيراني وقتها محمد علي جعفري، إن إيران ستفرض قيوداً على المرور في المضيق إذا تعرضت للهجوم.

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>> يوليو 2010: تعرضت ناقلة النفط اليابانية «إم ستار» لهجوم في المضيق. وأعلنت جماعة متشددة تعرف باسم كتائب عبدالله عزام، والتي لها صلة بالقاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.

>> يناير 2012: هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز رداً على عقوبات أمريكية وأوروبية استهدفت إيراداتها النفطية، في محاولة لوقف برنامج طهران النووي.

>> مايو 2015: أطلقت سفن إيرانية طلقات صوب ناقلة ترفع علم سنغافورة، قالت طهران إنها دمرت منصة نفطية إيرانية، مما دفع الناقلة للفرار. كما صادرت سفينة حاويات في المضيق.

>> يوليو 2018: لمح الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أن بلاده قد تُعطل مرور النفط عبر مضيق هرمز، رداً على دعوات أمريكية لخفض صادرات إيران من الخام إلى الصفر. وقال قائد في الحرس الثوري أيضاً، إن إيران ستوقف كل الصادرات عبر المضيق إذا تم إيقاف الصادرات الإيرانية.