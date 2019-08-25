شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لن أ منع رئيس الاحتياطي من الاستقالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترامب: لن أ منع رئيس الاحتياطي من الاستقالة تاريخ النشر: 25/08/2019 استمع قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يمنع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، من الاستقالة إذا أراد ذلك.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية: «أنا لست مسروراً تجاه جاي (جيروم) باول، لا أعتقد أنه يؤدي عملاً جيداً على الإطلاق»، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبيرج أمس السبت.

وكان الرئيس الأمريكي قد انتقد باول أواخر الشهر الماضي، بعد إعلان مجلس الاحتياطي خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية فقط.

وقال ترامب على موقع «تويتر»: «كالعادة، فإن باول تركنا نتهاوى»، متابعا، أن الولايات المتحدة «ستكسب على أية حال، لكن أنا متأكد أننا لا نحصل على معاونة كبيرة من مجلس الاحتياطي». (د ب أ)

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