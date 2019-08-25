فائض موازنة الإمارات 2018 يرتفع إلى 59 ملياراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

حققت الموازنة العامة على مستوى الدولة ككل فائضاً مقداره 59.02 مليار درهم خلال عام 2018، وفقاً لأحدث تعديلات وزارة المالية للموازنة؛ وبذلك انتقلت الموازنة على مستوى الدولة من مرحلة العجز بمقدار 2.76 مليار درهم عام 2017 إلى مرحلة تحقيق الفائض. وجاء تحقق هذا الفائض مع ارتفاع حجم الإيرادات الحكومية خلال 2018 بنسبة 18.8%؛ (أي بزيادة مقدارها 75.74 مليار درهم) ليصل إلى 477.634 مليار درهم. وفي ذات الوقت، فقد ارتفع حجم الإنفاق الحكومي الكلي على مستوى الدولة خلال 2018 بنسبة 3.44% ليصل إلى 418.617 مليار درهم؛ منها 30.4 مليار درهم الاستثمار في أصول غير مالية بتراجع نسبته 32.6% عما كان عليه 2017، في حين ارتفع الإنفاق الجاري 7.95% (بزيادة مقدارها 28.61 مليار درهم) إلى 388.209 مليار درهم.

وجاء نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 18.8% عام 2018 متأثراً بارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 75 دولاراً للبرميل، إضافة إلى تحسن الموارد الحكومية مع بدء تطبيق نظام ضريبي جديد هو الأول من نوعه في الإمارات (ضريبة القيمة المضافة بداية 2018، وضريبة السلع الانتقائية مع بداية أكتوبر/‏‏‏‏‏تشرين الأول 2017). وشهدت الإيرادات الحكومية من الضرائب خلال عام 2018 نمواً نسبته 27.39% (بزيادة مقدارها 45.807 مليار درهم) إلى 213.034 مليار درهم.